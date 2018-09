GoPro-Chef will nicht ins Drohnen-Geschäft zurück

Der Actionkamera-Spezialist GoPro hat weiterhin keine Pläne für einen Rückkehr ins Drohnen-Geschäft. "Dieser Markt ist nicht gross genug", sagte Gründer und Chef Nick Woodman. GoPro könne mehr erreichen, wenn die Firma sich auf ihr Kerngeschäft konzentriere. "In den vergangenen paar Jahren haben wir versucht, einen breiteren Markt anzusprechen, und wir haben eingesehen, dass es für uns aussichtsreicher ist, lieber so gut wie möglich die Kunden zu bedienen, die uns am meisten brauchen."