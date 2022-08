Graubündner Kantonalbank ernennt Pascal Bernet zum Märkte-Chef

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) hat Pascal Bernet per 1. April 2023 zum neuen Leiter der Geschäftseinheit "Märkte" ernannt. Er wird Thomas Roth ersetzen, der Ende Mai 2023 in Pension geht. Bernet wird damit auch Einsitz in der Geschäftsleitung der GKB nehmen.