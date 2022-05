'Greenwashing'-Vorwürfe: Durchsuchungen bei Deutsche-Bank-Tochter DWS

(Durchgehend aktualisiert) - Der Deutsche-Bank-Konzern hat erneut Ärger mit der Justiz: Am Dienstag durchsuchten Ermittler Räume in der Zentrale des grössten deutschen Geldhauses in Frankfurt sowie im benachbarten Gebäude der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS . Beteiligt waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft etwa 50 Einsatzkräfte von Staatsanwaltschaft, Finanzaufsicht Bafin und Bundeskriminalamt (BKA). Die DWS-Aktien weiteren ihre Verluste auf die Nachricht hin aus und fielen mit zum frühen Nachmittag um 2,8 Prozent.