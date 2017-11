Grossaktionär Cevian attackiert Thyssenkrupp-Chef Hiesinger

Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger hat trotz von Investoren positiv aufgenommener Jahreszahlen und der eingefädelten Fusion des europäischen Stahlgeschäfts mächtig Ärger mit seinem zweitgrössten Aktionär - dem schwedischen Finanzinvestor Cevian. Lars Förberg, Mitgründer des Investors, der dafür bekannt ist, sich aktiv in die Firmenpolitik einzumischen, griff Hiesinger frontal an. "Die Strategie hat bisher nicht das geliefert, was man versprochen hat", sagte Förberg dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe). Er forderte Hiesinger auf, nach der geplanten Fusion des Stahlgeschäfts mit einem Konkurrenten weitere Schritte zu unternehmen.