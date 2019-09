Grossaktionär Kinnevik verkauft Zalando-Aktien - Kurs rauscht ab

(neu: Kurs im ersten Absatz und Kursverlauf im dritten Absatz ergänzt, Kinnevik-Sprecher im dritten Absatz.) - Der schwedische Investor Kinnevik hat eine grössere Beteiligung am Online-Versandhändler Zalando auf den Markt geworfen. Der Grossaktionär platzierte ein Paket von 13,13 Millionen Zalando-Aktien, wie Kinnevik am Dienstag in Stockholm mitteilte. Der Platzierungspreis lag bei rund 42,50 Euro. Am Montag hatte die Zalando-Aktie bei 45,47 Euro auf Xetra geschlossen. Am Dienstag verlor das Papier am MDax-Ende 9,5 Prozent auf 41,13 Euro. In den vergangenen Monaten hatte die Aktie kräftig angezogen.