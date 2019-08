Grossaktionär United Internet setzt neuen Aufsichtsrat bei Tele Columbus durch

Auf der Hauptversammlung des kriselnden Kabelnetzbetreibers Tele Columbus hat sich der Grossaktionär United Internet mit einer eigenen Liste für den Aufsichtsrat durchgesetzt. Die Anteilseigner wählten am Donnerstag in Berlin sechs neue Mitglieder, die zuvor von United Internet vorgeschlagen worden waren, wie das Berliner Unternehmen mitteilte. Gleichzeitig wurde das Gremium um zwei Plätze verkleinert. United Internet, das knapp 30 Prozent an dem Kabelnetzbetreiber hält, begrüsste die Entscheidung, "zeigt sie doch, dass eine breite Mehrheit der Aktionäre in dieser für die Gesellschaft entscheidenden Phase einen Neuanfang auch im Aufsichtsrat wünscht".