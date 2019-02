Grossbank Barclays 2018 zurück in der Gewinnzone - Aktie an FTSE-Spitze

In den kommenden Jahren soll die Ausschüttung mit den Gewinnen steigen. Zudem kündigte die Bankführung an, weiteres Kapital etwa durch Aktienrückkäufe an die Anteilseigner zurückzugeben. Mit dem Schritt könnte Bankchef Jes Staley auch seine Position gegenüber dem aktivistischen Investor Edward Bramson stärken, der den Manager und seine Strategie seit längerem kritisiert.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten gut an. Die Barclays-Aktie gewann an der Londoner Börse zunächst bis zu 4,5 Prozent an Wert und war am späten Vormittag mit einem Plus von 2,86 Prozent auf 166 Pence immer noch stärkster Wert im britischen Leitindex FTSE 100 . Vor zwölf Monaten wurden die Papiere allerdings noch über 200 Pence gehandelt.

Für Barclays bedeutete das Jahr 2018 die Rückkehr in die Normalität. Ohne Sonderbelastungen wäre der Gewinn vor Steuern um 20 Prozent auf 5,7 Milliarden Pfund gestiegen. Ein Jahr zuvor war das Institut wegen eines verlustreichen Ausstiegs aus dem Afrika-Geschäft, Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Kreditausfall-Versicherungen und Belastungen durch die US-Steuerreform unter dem Strich tief in die roten Zahlen gerutscht./stw/jsl/fba

(AWP)