Die niederländische Grossbank ING schaut sich nach den abgeflauten Gerüchten über ein Interesse an der Commerzbank nach Übernahmen um. Dabei gehe es aber nicht um Wachstum, sondern darum, sich spezielle Fähigkeiten und Kenntnisse einzukaufen, sagte ING-Chef Ralph Hamers am Donnerstag bei einer Bankentagung in Frankfurt.