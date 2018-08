Grossbank Intesa legt überraschend stark zu - Aktie dennoch im Minus

Die italienische Grossbank Intesa Sanpaolo sieht sich nach einem starken ersten Halbjahr weiter im Aufwind. Im zweiten Quartal ging der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar um 79 Prozent auf 927 Millionen Euro zurück, wie das Geldhaus am Mittwoch in Turin mitteilte. Allerdings hatte Intesa damals für die Übernahme der vom Kollaps bedrohten Rivalen Banca Popolare di Vicenza und Veneto Banca einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 3,5 Milliarden Euro erhalten.