Grossbank Intesa Sanpaolo legt Milliardensumme für faule Kredite zurück

Die italienische Grossbank Intesa Sanpaolo hat ihre Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle in der Corona-Krise um eine Milliardensumme aufgestockt. Im zweiten Quartal legte das Institut weitere rund 1,4 Milliarden Euro für gefährdete Kredite zurück, wie es bei der Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag in Turin mitteilte.