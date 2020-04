Die spanische Grossbank Santander lässt die Schlussdividende für 2019 entfallen. Damit komme die Bank der Aufforderung der EZB nach, auf Ausschüttungen zu verzichten, teilte das Geldhaus am Donnerstagabend in Madrid mit. Von der Hauptversammlung am Freitag streicht die Bank den entsprechenden Tagesordnungspunkt.