Grossbankenwerte fester nach Fusionsspekulationen

Die Aktien der Credit Suisse und UBS tendieren am Montag im frühen Handel überdurchschnittlich fest. Am Morgen hiess es in einem Medienbericht, die Grossbanken planten einen Zusammenschluss. Gleichzeitig hatte CS-Chef Thomas Gottstein jedoch auch die Auszahlung der zweiten Dividendentranche für das Geschäftsjahr 2019 bekräftigt.