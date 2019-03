Grossbrand in Chemiewerk in Texas

Ein Grossbrand in einem Chemiewerk in einem Vorort von Houston sorgt für dichte Rauchwolken über der texanischen Grossstadt. Nach Medienberichten vom Montagabend (Ortszeit) hatten die Flammen bereits mehrere Grosstanks erfasst, in denen verschiedene Chemikalien und Treibstoffe lagerten. Die Feuerwehr bemühte sich, ein Ausweiten der Flammen zu verhindern, und rechnete damit, dass es noch bis Mittwoch dauern könnte, um den Brand vollständig zu löschen. Menschen kamen nicht zu Schaden./cha/DP/jha