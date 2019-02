Grossbritannien: Arbeitslosenquote stagniert auf niedrigem Niveau

Der britische Arbeitsmarkt hat sich trotz der grossen Unsicherheit um den Brexit robust entwickelt. Die Arbeitslosenquote lag in den drei Monaten bis Dezember unverändert bei 4,0 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Niedriger lag die Quote zuletzt im Jahr 1975. Analysten hatten im Mittel mit einer konstanten Quote gerechnet.