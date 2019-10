Grossbritannien: Arbeitslosenquote steigt überraschend

In Grossbritannien ist die Arbeitslosenquote überraschend gestiegen. In den drei Monaten bis August stieg sie um 0,1 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einer unveränderten Quote von 3,8 Prozent gerechnet. Allerdings befindet sie sich weiterhin auf einem historisch sehr niedrigen Niveau.