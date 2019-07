Grossbritannien: Arbeitslosigkeit bleibt auf Rekordtief

Trotz Unsicherheiten wegen des Brexits zeigt sich der britische Arbeitsmarkt stabil. In den drei Monaten bis Mai betrug die Arbeitslosenquote unverändert 3,8 Prozent. Dies teilte das Statistikamt ONS am Dienstag in London mit. Das ist der tiefste Stand seit dem Jahr 1975, also seit 44 Jahren. Analysten hatten die Entwicklung erwartet.