Grossbritannien: Arbeitslosigkeit bleibt niedrig - Löhne ziehen an

Der britische Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin robust. Im März blieb die Arbeitslosigkeit niedrig, während die Löhne anzogen und inflationsbereinigt erstmals seit über einem Jahr stiegen. Die Arbeitslosenquote betrug in den drei Monaten bis März unverändert 4,2 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Das ist die niedrigste Quote seit dem Jahr 1975. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet.