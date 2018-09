Grossbritannien: Arbeitslosigkeit bleibt niedrig - Löhne ziehen an

Die Lage am britischen Arbeitsmarkt bleibt aussergewöhnlich gut. Die Arbeitslosenquote betrug in den drei Monaten bis Juli unverändert 4,0 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit dem Jahr 1975. Analysten hatten mit der jüngsten Entwicklung gerechnet.