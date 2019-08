Grossbritannien: Arbeitslosigkeit steigt leicht - Löhne ziehen weiter an

Der britische Arbeitsmarkt bleibt trotz eines leichten Anstiegs der Arbeitslosigkeit in solider Verfassung. In den drei Monaten bis Juni stieg die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Damit entfernt sich die Quote etwas von ihrem im Vormonat erreichten 44-jährigen Tiefstand. Analysten hatten allerdings eine unveränderte Rate erwartet.