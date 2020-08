Grossbritannien: Arbeitsmarkt bleibt in der Corona-Krise vorerst stabil

Der Arbeitsmarkt in Grossbritannien hat sich trotz der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise weiter stabil gehalten. In den drei Monaten bis Juni habe die Arbeitslosenquote auf 3,9 Prozent verharrt, teilte das Statistikamt ONS am Dienstag in London mit. Volkswirte hatten für den Zeitraum bis Juni im Schnitt hingegen mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote gerechnet. Sie waren dabei von einer Quote von 4,2 Prozent ausgegangen.