Grossbritannien: Arbeitsmarkt bleibt robust

Der Arbeitsmarkt in Grossbritannien hat sich zum Jahresende weiter von seiner robusten Seite gezeigt. Die Arbeitslosenquote betrug in den drei Monaten bis Dezember wie im vorangegangenen Abschnitt 3,8 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit Mitte der 1970er Jahre. Analysten hatten im Schnitt mit der Entwicklung gerechnet.