Grossbritannien: Arbeitsmarkt bleibt vor Coronavirus-Krise robust

Der Arbeitsmarkt in Grossbritannien hat sich vor der internationalen Ausbreitung des Coronavirus unter dem Strich robust gezeigt. Die Arbeitslosenquote stieg in den drei Monaten bis Januar leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Damit hat sie sich etwas vom tiefsten Stand seit Mitte der 1970er Jahre entfernt, der in den drei Monaten zuvor erreicht worden war. Analysten hatten im Schnitt mit einer stabilen Quote gerechnet.