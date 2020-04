Grossbritannien: Arbeitsmarkt bleibt vor Zuspitzung der Corona-Krise robust

Der Arbeitsmarkt in Grossbritannien hat sich vor dem Übergreifen des Coronavirus auf Grossbritannien robust gezeigt. Die Arbeitslosenquote stieg in den drei Monaten bis Februar nur leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Volkswirte hatte mit einer unveränderten Quote von 3,9 Prozent gerechnet.