Grossbritannien: Arbeitsmarkt setzt Erholung fort - Reallöhne schrumpfen

Der britische Arbeitsmarkt bleibt auf Erholungskurs. Zwar stagnierte die Arbeitslosenquote im Dezember auf dem Vormonatswert von 4,1 Prozent. Im Quartalsvergleich fiel sie aber um 0,2 Prozentpunkte, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Die Beschäftigung stieg weiter an, die Zahl der offenen Stellen markierte abermals ein Rekordhoch.