Grossbritannien fehlen laut Verband Zehntausende Taxifahrer

Nach Lastwagen- und Busfahrern nun auch Taxifahrer: Der britische Taxi- und Mietwagenverband geht davon aus, dass in dem Land etwa 160 000 Taxifahrer fehlen. Grund dafür ist nach Angaben der Licensed Private Car Hire Association (LPCHA) vor allem die gesunkene Nachfrage während der Pandemie, wie die BBC am Freitag berichtete. Viele seien nach den Lockdowns nicht wieder in ihren Beruf zurückgekehrt.