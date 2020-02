Grossbritannien: Industrieproduktion schwächer als erwartet

In Grossbritannien ist die Industrieproduktion im Dezember überraschend schwach gestiegen. Die Produktion habe um 0,1 Prozent zum Vormonat zugelegt, teilte das Statistikamt ONS am Dienstag in London mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet. Im November war die Fertigung um revidiert 1,1 (zunächst 1,2) Prozent gesunken.