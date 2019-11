Grossbritannien: Industrieproduktion sinkt weiter

In Grossbritannien ist die Industrieproduktion im September erneut gefallen. Die Produktion sei um 0,3 Prozent zum Vormonat gesunken, teilte das Statistikamt ONS am Montag in London mit. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, aber im Schnitt nur um 0,1 Prozent. Es ist bereits der zweite Rückgang in Folge.