Grossbritannien: Industrieproduktion steigt wieder

Die britische Industrie hat zum Jahresauftakt überraschend stark zugelegt. Im Januar sei die Produktion im Monatsvergleich um 0,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt ONS am Dienstag mit. Das ist der stärkste Zuwachs seit Juni. Zuvor war die Fertigung in der britischen Industrie fünf Monate in Folge gesunken.