Grossbritannien: Löhne steigen stärker - Arbeitslosigkeit geht zurück

Am britischen Arbeitsmarkt hat sich das Lohnwachstum zum Jahresauftakt weiter verstärkt. Gleichzeitig ging die Arbeitslosigkeit zurück und die Arbeitslosenquote fiel in den drei Monaten bis Januar auf 4,3 Prozent, nach zuvor 4,4 Prozent. Dies geht aus dem am Mittwoch in London veröffentlichten Arbeitsmarktbericht des Statistikamts ONS hervor. Das Lohnwachstum ist insbesondere für die Geldpolitik der Bank of England von Bedeutung und sorgte für Kursgewinne beim britischen Pfund.