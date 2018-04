Grosse Aufgaben für den neuen Volkswagen-Konzernchef Diess

Der bisherige VW -Markenchef Herbert Diess ist der neue starke Mann bei Volkswagen - und steht vor grossen Aufgaben. Volkswagen müsse Tempo aufnehmen und deutliche Akzente bei Elektromobilität, Digitalisierung des Autos und des Verkehrs sowie bei neuen Mobilitätsdiensten setzen, sagte er im Anschluss an eine Sitzung des Aufsichtsrats am Donnerstagabend in Wolfsburg. Details will Volkswagen am Freitag (10.30) in Wolfsburg bekanntgeben. Diess verantwortet nun auch die Konzernentwicklung und -forschung, ausserdem führt er die Fahrzeug-IT - also alles rund um die Vernetzung des Autos.