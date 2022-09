Grosse deutsche Unternehmen dominieren Europas Investitionen in China

Deutsche Unternehmen dominieren die europäischen Auslandsinvestitionen in China, die sich zunehmend auf wenige grosse Spieler konzentrieren. Nach einer Studie der Rhodium-Gruppe, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, halten sich viele andere in China tätige Unternehmen mit neuen Investitionen zurück. Auch gibt es demnach praktisch keine Firmen in Europa, die in jüngster Zeit einen Markteintritt in China gewagt haben.