Grosse Nachfrage nach Gold - Rekordbestand bei Deutscher Börse

In unsicheren wirtschaftlichen Zeiten hat die Nachfrage nach Gold als Anlage bei der Deutschen Börse deutlich zugelegt. 221,7 Tonnen des Edelmetalls lagerten zum 30. Juni in den Tresoren des Unternehmens in Frankfurt, wie die Börse am Donnerstag mitteilte. Zu Jahresbeginn waren es noch 18,5 Tonnen weniger.