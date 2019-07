Grosse Probleme beim Kampf gegen Geldwäsche auf dem Immobilienmarkt

(Ausführliche Fassung) - Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes beklagt eine "extreme Anfälligkeit" des Immobilienmarktes für dubiose Geschäfte - und grosse Probleme, Kriminellen hier auf die Schliche zu kommen. Wie die beim Zoll angesiedelte Financial Intelligence Unit (FIU) am Dienstag in Köln mitteilte, betrafen von insgesamt 77 252 Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im vergangenen Jahr nur rund 3800 Fälle den Immobiliensektor.