Grosse US-Zeitungsgruppe McClatchy beantragt Insolvenz

Eine der grössten US-Zeitungsgruppen, der zahlreiche Lokalblätter gehören, hat nach amerikanischem Insolvenzrecht Gläubigerschutz beantragt. Die 30 Redaktionen der McClatchy-Gruppe werden während des Verfahrens "normal weiter arbeiten", erklärte das an der New Yorker Börse notierte Pressehaus am Donnerstag. Nun soll ein Restrukturierungsplan durchgeführt werden, mit dem sich die Firma vor allem von alten Schulden und Pensionsverpflichtungen befreien will, wie es weiter hiess.