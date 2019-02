Grosser Umbau im Vorstand des Zuger "Crypto Valley"-Verbands

Der bisherige Verbandspräsident Oliver Bussmann hatte im vergangenen November gemeinsam mit den Mitgliedern Vasily Suvorov, René Hüsler und Nicolas Schobinger angekündigt, an der Generalversammlung nicht für eine Wiederwahl zu kandidieren. Der frühere SAP- und UBS-Manager, der in Zug ein Beratungsunternehmen betreibt, war laut Medienberichten nicht unumstritten gewesen. Gemäss der Plattform "Finews" war ihm und weiteren Mitgliedern vorgeworfen worden, die Organisation für persönliche Geschäfte zu nutzen.

Der neue "Crypto Valley"-Präsident Haudenschild war bis vor wenigen Tagen Chef der Blockchain-Sparte von Swisscom, hatte das Unternehmen Ende Januar aber per sofort verlassen. Gründe für den Abgang hatte die Swisscom nicht bekanntgegeben. Zu weiteren Vorstandsmitgliedern der CVA wurden am Donnerstag Kevin Lally, Kamales Lardi, Mattia Rattaggi and Martin Berweger gewählt.

Unmittelbar mit Ende der Versammlung traten zudem die beiden Vorstandsmitglieder Maria Gomez and Jenna Zenk zurück. Beide waren erst im September als weibliche Vertreter in den Vorstand gewählt worden. In einer "Twitter"-Botschaft verwies Zenk als Grund für ihren Abgang auf ein kurzes Video aus der Generalversammlung: Darin kritisiert ein Mitglied die einseitige Zusammensetzung des Vorstands mit Juristen, Investoren und Beratern scharf.

