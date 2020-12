Grossverteiler öffnen ihre Supermärkte früher

Coop wird ab kommenden Montag alle Supermärkte schweizweit bereits um 7 Uhr morgens öffnen. Auch die Lebensmittelabteilungen der Coop-City-Warenhäuser und der Bau+Hobby-Fachmärkte würden bereits um diese Zeit öffnen, teilte Coop am Donnerstag der Nachrichtenagentur AWP mit. Mit der Massnahme wolle man zu einem reibungslosen Weihnachtseinkauf der Kundinnen und Kunden beitragen, so Coop. Die angepassten Öffnungszeiten gelten an allen Verkaufstagen bis 2. Januar.

Auch die Migros hat gemäss Medienberichten vom Mittwoch in bestimmten Filialen die Öffnungszeiten angepasst und öffnet diese am Morgen früher am üblich. So stand etwa auf blick.ch, dass die Migros-Kunden derzeit gegen Ladenschluss "kurze" Wartezeiten erlebten.

jr/kw

(AWP)