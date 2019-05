Groupe E ernennt Jacques Mauron zum neuen Chef

Per 1. November folgt Mauron damit auf Dominique Gachoud, wie die Freiburger Gruppe am Freitag mitteilte. Dieser tritt in den Ruhestand und verlässt nach über drei Jahrzehnten das Unternehmen, wie bereits seit Anfang des Jahres bekannt ist. Gachoud war seit 2012 CEO.

Sein Nachfolger Mauron sei 2004 zur Groupe E gestossen und habe unter anderem die Abteilung Beschaffung und Handel aufgebaut, hiess es. 2012 übernahm er den Angaben zufolge die Direktion Stromverteilung mit 400 Mitarbeitenden und ist seit 2017 ausserdem stellvertretender Generaldirektor.

ys/ra

(AWP)