Groupe E verdient 2021 wegen Marktturbulenzen deutlich weniger

Der Umsatz der Gruppe stieg 2021 um 10 Prozent auf 767 Millionen Franken. Sämtliche Geschäftsfelder hätten sich positiv entwickelt, teilte Groupe E am Dienstag mit. Besonders stark gewachsen sei der Bereich Gebäudetechnik, obwohl die Versorgungsketten durch die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie unter Druck geraten seien.

Das Betriebsergebnis EBIT sank allerdings im Vergleich zu 2020 fast um die Hälfte auf 26 Millionen Franken. Die Gesellschaft musste zu höheren Preisen Strom am Markt kaufen, um die Energieversorgung der Kunden sicherzustellen. Das Geschäftsjahr 2021 war von einem aussergewöhnlichen Anstieg der Strom- und Gaspreise geprägt - insbesondere in den letzten Monaten des Jahres.

Abhängigkeit von Importen reduzieren

Diese neue Marktlage kombiniert mit schlechten hydrologischen Bedingungen und unterdurchschnittlichen Temperaturen zum Jahresende habe sich stark auf die Energiekosten und damit auf die Rentabilität des Konzerns ausgewirkt, hiess es. Das Nettoergebnis wurde ausserdem zusätzlich durch das negative Ergebnis bei Alpiq beeinträchtigt. Der Konzern hatte 2021 aus buchhalterischen Gründen einen Verlust von 271 Millionen erlitten.

Der anteilige Verlust beläuft sich auf 16 Millionen im Vergleich zu einem Gewinn von 13 Millionen 2020. Groupe E hält 23,09 Prozent an der EOSH Holding, die ihrerseits 33,33 Prozent an Alpiq besitzt. Unter dem Strich brach der Gewinn auf 30 Millionen ein - nach 81 Millionen im Vorjahr.

Der Personalbestand ist derweil weiter gewachsen. Heute zähle die Gruppe über 2500 Mitarbeiter.

Die geopolitischen Unsicherheiten in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine mit den Auswirkungen auf die Rohstoffversorgung und die Energiepreise würden Groupe E darin bestärken, weiterhin in ihr Netz und in ihre Anlagen zur Erzeugung heimischer erneuerbarer Energien zu investieren. So lasse sich die Abhängigkeit von Importen reduzieren.

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet Groupe E eine geringere operative Leistung als in den Vorjahren.

ys/rw

(AWP)