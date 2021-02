près-Marnand (awp) - Bei der Mühlenbetreiberin Groupe Minoteries soll der angekündigte Chefwechsel bereits per Anfang April 2021 vollzogen werden. Alain Raymond werde dann den Posten vom bisherigen CEO Marc Müller übernehmen, der in den Ruhestand trete, teilte die Gesellschaft am Dienstagabend mit.