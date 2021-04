Groupe Mutuel will Versicherten 50 Millionen Franken zurückzahlen

Die Groupe Mutuel will überschüssige Reserven an die Versicherten zurückzahlen. Konkret sollen ein Betrag von 50 Millionen Franken als Rückvergütung ausgeschüttet werden, wie der Krankenversicherer am Montag mitteilte. Das Dossier werde diesen Sommer eingereicht, um im September eine entsprechende Genehmigung des BAG zu erhalten.