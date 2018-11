Grünenthal will hoch hinaus - Milliarden-Einkaufstour in den USA

(Ausführliche Fassung) - Auf seiner milliardenschweren Einkaufstour hat der Schmerzmittel-Hersteller Grünenthal den US-Markt ins Visier genommen. Man habe das Unternehmen Averitas Pharma aus New Jersey übernommen, teilte die Firma am Mittwoch in Aachen mit. Das US-Unternehmen soll sich auf den Vertrieb eines Schmerzmittels konzentrieren, dessen Wirkstoff zum Beispiel gegen Nervenschmerzen bei Gürtelrose eingesetzt wird. Grünenthal verspricht sich auch mit Blick auf den Missbrauch opiumhaltiger Schmerzmittel in den USA gute Marktchancen: Das eigene Präparat der Aachener gehört nämlich zu den Nicht-Opioiden.