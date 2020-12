Gruner + Jahr stellt Reisemagazin 'Geo Special' ein

Der Hamburger Verlag Gruner + Jahr stellt sein Reisemagazin "Geo Special" ein. Der Publisher der Wissensmagazine im Verlag, Frank Thomsen, teilte am Mittwoch mit: "In einer Zeit, in der Reisen kaum möglich ist, stehen Reisemagazine unter besonderem Druck." Der Verlag will stattdessen in sein anderes Reisemagazin "Geo Saison" stärker investieren und den Umfang dort um einen Special-Teil erweitern, in dem es dann speziell um ein Reiseziel geht. Betriebsbedingte Kündigungen soll es durch das Ende von "Geo Special" nicht geben.