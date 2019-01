Auf den französischen "Gucci"-Eigner Kering kommt möglicherweise eine milliardenschwere Forderung vom italienischen Fiskus zu. Wie der Luxusgüterkonzern ("Saint Laurent", "Bottega Veneta") am Freitagabend in Paris mitteilte, läuft in Mailand seit 2017 eine Steuer-Untersuchung. Für Aktivitäten der schweizerischen Kering-Tochter Luxury Goods International von 2011 bis 2017 in Italien hätten die italienischen Behörden in einem ersten Untersuchungsbericht einen Betrag in Höhe von 1,4 Milliarden Euro veranschlagt.