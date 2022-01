Gurit nominiert Andreas Evertz für den Verwaltungsrat. Wenn alles nach Plan läuft, so wird er an der Generalversammlung am 20. April 2022 in das Gremium gewählt, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilt. Evertz soll dort für Peter Leupp nachrücken, neuer Präsident solle dann Rudolf Hadorn werden.