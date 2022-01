Gurit schreibt deutlich weniger Umsatz und will Einheitsaktie einführen

Der Nettoumsatz der von der Gurit-Gruppe fortgeführten Geschäfte sank im vergangenen Geschäftsjahr um 19 Prozent auf 467,9 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Um Währungseinflüsse bereinigt betrug der Rückgang knapp einen Fünftel.

Damit hat Gurit mit den noch ungeprüften Zahlen die Vorgaben von Analysten (AWP-Konsens: 461 Mio) und zugleich die zweimal gesenkte eigene Guidance übertroffen. Gurit hatte die Vorgabe für den Umsatz zunächst im Juni von 530-580 Millionen auf 500 Millionen und später im Oktober auf 460 Millionen reduziert.

Wenig nachgefragte Windrotorblätter

Eine Belastung sei die weltweit rückläufige Nachfrage nach Windrotorblättern gewesen, begründete Gurit den Umsatzrückgang. Zudem hätten die rückläufigen Verkäufe und tieferen Preise im Balsageschäft auf die Geschäftsentwicklung gedrückt. Immerhin sei man in den Marine- und Industriemärkten zweistellig gewachsen.

Im grössten Bereich Composite Materials sank der Umsatz um 20 Prozent auf 221,8 Millionen Franken, bei Kitting um 18 Prozent auf 185,5 Millionen und bei Tooling gar um 26 Prozent auf 73,2 Millionen. Die kleinste Sparte Aerospace hielt den Umsatzrückgang mit 4,6 Prozent auf 30,1 Millionen Franken in Grenzen.

Zu den Erwartungen an die Profitabilität schrieb Gurit in der Medienmitteilung nichts. Bislang hatte das Management eine Betriebsgewinnmarge von rund 5 Prozent und um Einmalkosten bereinigt im Bereich von 6 bis 8 Prozent erwartet. Detailliert über die Ergebnisse berichten will Gurit am 1. März.

"One Share, One Vote" sowie Aktiensplit geplant

An der nächsten Generalversammlung vom 20. April will der Verwaltungsrat den Weg für die Einführung einer Einheitsnamenaktie nach dem Prinzip "One Share, One Vote" ebnen. Die neue Struktur soll die Corporate Governance stärken und gleiche Stimmrechte für alle Aktionärinnen und Aktionäre sicherstellen.

Bedeutende Namenaktionäre hätten sich dazu bereit erklärt, auf ihre Stimmrechtsprivilegien zugunsten der neuen Einheitsaktienstruktur ohne Entschädigung zu verzichten, hiess es. Ihre Stimmrechte werden sich den Angaben zufolge nach Einführung der Einheitsnamenaktie von heute 36,4 auf 10,3 Prozent reduzieren.

Weiter gab Gurit bekannt, dass der Handel mit den börsenkotierten Inhaberaktien vereinfacht werden soll. Dazu werde man die Inhaberaktien im Verhältnis von 1:10 splitten. Von der Aktion betroffen seien die 420'000 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je 50 Franken, der künftig noch 5 Franken betragen werde.

Gleichzeitig wird auch für die nicht an der Börse gehandelten Namenaktien ein Aktiensplit im Verhältnis von 1:2 ins Auge gefasst. Sofern die Generalversammlung den Vorschlägen zustimmt, würden die Aktiensplits Anfang Mai 2022 umgesetzt und gemeinsam mit der Einführung der Einheitsnamenaktie in Kraft treten.

Nach all den Umstellungen wird sich das Aktienkapital von Gurit den Plänen zufolge aus 4,68 Millionen Namenaktien im Nennwert von je 5 Franken zusammensetzen und auf insgesamt 23,4 Millionen Franken belaufen. Dabei würden sämtliche Aktien an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert und handelbar sein.

mk/tv

(AWP)