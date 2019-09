Gut 200 ökologisch orientierte Firmen beteiligen sich am Klimastreik

Gut 200 Mitgliedsfirmen des ökologisch orientierten Verbands UnternehmensGrün beteiligen sich am Freitag aktiv am bundesweiten Klimastreik, schliessen ihre Geschäfte und rufen ihre Mitarbeiter auf, für mehr Klimaschutz auf die Strasse zu gehen. Dazu gehören die GLS Bank mit 500 Beschäftigten und Naturstrom mit 400 Mitarbeitern sowie viele weitere kleine und mittelständische Unternehmen, wie die Geschäftsführerin Katharina Reuter am Montag erklärte. "Es geht um die Verantwortung für den Planeten, auf dem längst nicht alle Firmen auf Kosten der Umwelt und nachfolgender Generationen tätig sein wollen."