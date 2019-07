Gute Geschäfte in China treiben Air Liquide weiter an

Der französische Gasehersteller Air Liquide hat in den ersten sechs Monaten vor allem von gut laufenden Geschäften in China profitiert. Die Erlöse legten im Berichtszeitraum im Jahresvergleich um knapp acht Prozent auf 10,95 Milliarden Euro zu, wie der Linde-Konkurrent am Dienstag in Paris mitteilte.