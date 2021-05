'Haben Fluggesellschaft gerettet': Norwegian verlässt Gläubigerschutz

Die ums finanzielle Überleben kämpfende Fluggesellschaft Norwegian schliesst ihre Neuaufstellung ab und lässt die monatelange Zeit unter Gläubigerschutz hinter sich. Wie die norwegische Airline am Mittwoch in einer Börsenmitteilung bekanntgab, sollte sie den Gläubigerschutz in Irland und in Norwegen noch im Laufe des Tages verlassen. "Wir haben eine Fluggesellschaft gerettet, die einen enormen Wert für Norwegen hat", sagte Norwegian-Chef Jacob Schram nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB am Vormittag auf einer Pressekonferenz in der Konzernzentrale in Fornebu bei Oslo.