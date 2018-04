Halbleiterhersteller AMS sieht rot wegen Nachfragerückgang bei iPhones

(Zusammenfassung mit Schlusskurs) - Der Nachfragerückgang bei den jüngsten iPhones wird den österreichischen Chiphersteller AMS in die roten Zahlen reissen. Im zweiten Quartal dürfte der Umsatz auf 220 bis 250 Millionen Dollar absacken, nachdem das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen in den ersten drei Monaten von 2018 noch einen Rekordumsatz von 452,7 Millionen Dollar eingefahren hatte.