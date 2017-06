Haldex-Management zieht Unterstützung für Übernahme durch Knorr zurück

Der schwedische Nutzfahrzeug-Zulieferer Haldex will eine Übernahme durch den Bremsen-Hersteller Knorr-Bremse nicht mehr unterstützen. Die Chance auf eine Genehmigung der Wettbewerbshüter sei mittlerweile sehr gering, begründeten die Schweden am späten Donnerstagabend ihre neue Position zur Fusion. Die europäischen Marktwächter hätten in sechs Geschäftsbereichen erhebliche Zweifel angemeldet.